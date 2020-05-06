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В Минпромторге заявили, что масок в РФ хватит даже при введении всеобщего масочного режима

Ранее Денис Мантуров заявил, что запас масок в торговых сетях составляет около 20 млн штук

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Проблем с обеспечением масками граждан РФ не будет даже при введении масочного режима по всей территории страны. Об этом заявил в среду заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в интервью телеканалу "Россия-24".

"На сегодняшний день масок очень много, <...> поэтому я считаю, что проблем с масками не будет. Даже при введении повсеместного масочного режима, я уверен, что мы с этой ситуацией справимся", - сказал он.

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что запас масок только в торговых сетях составляет около 20 млн штук, также по его словам дефицита масок нет и при покупках в интернете.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияЕвтухов, Виктор ЛеонидовичПандемия коронавируса нового типа
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