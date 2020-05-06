Фондовые торги в США завершились разнонаправленно

НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. /ТАСС/. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились в среду разнонаправленным движением основных котировок.

Как свидетельствуют данные на сайте торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones снизился на 218,45 пункта (0,91%) и установился на отметке 23 664,64 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 20,02 пункта (0,70%) и оказался на отметке 2 848,42 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 45,27 пункта (0,51%), до 8 854,39 пункта.

Нефть марки WTI подешевела. К 16:21 по времени Восточного побережья США (23:21 мск) цена поставок энергоносителя в июне снизилась на $0,43 (1,75%), до $24,13.

Как отметил руководитель американской инвестиционной компании Baird Патрик Спенсер, рост котировок сдерживается неопределенностью относительно сроков отмены в США санитарных мер, введенных из-за распространения нового коронавируса. "Сложно сказать, как быстро будет восстанавливаться экономика", - приводит слова Спенсера газета The Wall Street Journal. Как он отметил, "слишком много неясности" в том, что касается продолжительности вспышки вызываемого новым коронавирусом заболевания, а также "того, каким будет поведение потребителей, когда начнет возобновляться экономическая активность".