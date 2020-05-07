В Приморье начались обучающие вебинары для новичков в бизнесе

ВЛАДИВОСТОК, 7 мая. /ТАСС/. Новички бизнеса в Приморье научатся эффективным продажам через социальные сети, созданию сайтов и продвижению личного бренда на бесплатном курсе "Бизнес старт". Об этом сообщила ТАСС директор Центра поддержки предпринимательства "Мой бизнес" Виктория Петрова.

"На первый вебинар зарегистрировалось 140 человек. Большинство из них приморцы, но есть регистрации из Хабаровска и Петропавловска-Камчатского. Проект "Бизнес-старт" в формате вебинаров проходит в Приморье впервые. Онлайн курс подойдет не только новичкам, но и тем предпринимателям, которым нужно открыть новое направление в бизнесе, например, увеличить продажи через социальные сети. Например, 7 мая, будет урок на тему как создать продающий сайт. Мы ожидаем, что его участниками станут не только начинающие бизнесмены, но и предприниматели, которые сейчас в связи с пандемией вынуждены уводить свои продажи в онлайн и еще не имеют сайта", - сообщила Петрова.

Она отметила, что можно принять участие как во всей обучающей программе, так и в отдельном вебинаре. Программа поможет подготовить концепцию собственного бизнеса, улучшить уже имеющуюся модель. Российские эксперты разъяснят, как создать воронку продаж, выстроить долгосрочные отношения с клиентом и правильно зарегистрировать юридическое лицо. За месяц обучения участники программы прослушают 12 вебинаров от ведущих экспертов, бизнес-тренеров и действующих российских предпринимателей.

"Такой проект для новичков в бизнесе мы проводим уже второй раз. В прошлом году такое обучение прошло 80 человек. В этот раз, в связи с текущими условиями, мы немного изменили формат - сейчас все занятия проходят в формате вебинаров", - сказала Петрова.

По окончании обучения участникам, прослушавшим большую часть курса, выдается сертификат о прохождении программы от "Деловой среды".

Президент РФ Владимир Путин поставил перед регионами Дальнего Востока задачу подняться в ТОП-30 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата к 2030 году. К 2024 году в рамках реализации национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в Приморье предлагается нарастить оборот субъектов МСП в 1,5 раза - до 1,5 трлн рублей.

Поддержка МСП

Организация бесплатного обучения для предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело в Приморье, является одним из ключевых направлений работы центра "Мой бизнес" в рамках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", а также частью большого комплекса мероприятий по улучшению инвестиционного климата в регионе.