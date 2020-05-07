Японская Mitsubishi Heavy Industries договорилась с Bombardier о покупке программы CRJ

ТОКИО, 7 мая. /ТАСС/. Один из лидеров японской тяжелой промышленности компания Mitsubishi Heavy Industries достигла соглашения с канадской Bombardier о приобретении у нее программы региональных ближнемагистральных лайнеров CRJ. Об этом в четверг объявила японская корпорация.

"Сообщаем, что сторонами была успешно достигнута договоренность о закрытии сделки с канадской Bombardier. Дата закрытия сделки - 1 июня", - говорится в сообщении, опубликованном компанией. В рамках приобретения программы Mitsubishi Heavy Industries также получит инфраструктуру, необходимую для технического обслуживания, ремонта, маркетинга и продаж лайнеров класса CRJ. Сумма сделки на данный момент не уточняется.

Покупка CRJ поможет Mitsubishi Heavy Industries укрепить позиции на рынке ближнемагистральных перевозок, поскольку ее собственный проект Mitsubishi Regional Jet (MRJ, Эм-ар-джей) на несколько лет отстает от заявленных сроков реализации и уже обошелся японской компании в более чем $1,5 млрд.