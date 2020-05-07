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В Хабаровском крае откроют глэмпинг-парк

Инвестор Свободного порта Ванино вложит в проект 10 млн рублей
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

ХАБАРОВСК, 7 мая. /ТАСС/. Резидент Свободного порта Ванино (СПВ) компания "Заповедные места Татарского пролива" откроет глэмпинг-парк на берегу реки, впадающей в бухту Датта в Хабаровском крае. Об этом сообщает в четверг сайт министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

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"Компания "Заповедные места Татарского пролива", подписавшая соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности в свободном порту Владивосток с АО "Корпорация развития Дальнего Востока", первой из резидентов будет продвигать побережье Хабаровского края. Инвестор вложит в проект около 10 млн рублей" - говорится в сообщении.

Со ссылкой на одного из учредителей проекта Дмитрия Ильина сообщается, что в красивом месте на берегах реки, впадающей в бухту Датта, планируется разместить шатры для глэмпинга. "Воплотить нашу мечту о расширении туристского бизнеса помогли льготы, которые предоставляются резидентам режима СПВ", - приводятся в сообщении слова Ильина. Инвестор также планирует разработать нескольких туристических маршрутов, в том числе экотуризм и рыболовные туры. Гостям предложат экстремальную рыбалка, примерить национальные костюмы представителей малых народностей, проживающих на территории Хабаровского края.

В настоящее время резидент закупает необходимое оборудование, готовит гидов-проводников. Первый туристский сезон инвестор собирается открыть уже в этом году после снятия ограничительных мер, связанных с пандемией.

Ранее заместитель министра культуры Хабаровского края - председатель комитета по туризму Виталий Селюков сообщал ТАСС, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции и введенные в связи с этим ограничения сильно сказались на туристической отрасли в регионе. К лету до 50 турфирм и гостиниц могут перестать существовать. В сложившихся условиях развитие должны получить такие направления туризма, как отдых в глэмпингах, патриотические туры, туристско-образовательные, этнографические туры.

По данным Корпорации развития Дальнего Востока, на сегодня 16 резидентов свободного порта Владивосток ведут инвестиционную деятельность в Ванинском районе. Общая стоимость реализуемых проектов составляет 112 млрд рублей, планируется создание свыше 3,3 тыс. рабочих мест. Более 28 млрд рублей в экономику региона уже инвестировано, на введенных предприятиях трудятся более 1,2 тыс. местных жителей.

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