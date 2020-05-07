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Внешнеторговый оборот Китая в январе - апреле упал до $1,3 трлн

Согласно данным таможенного управления страны, объем экспорта уменьшился до $678,28 млрд. Импорт составил $620,05 млрд

ПЕКИН, 7 мая. /ТАСС/. Объем внешней торговли Китая в январе - апреле текущего года сократился на 7,5% в годовом выражении, до $1,3 трлн. Об этом говорится в опубликованном в четверг докладе Главного таможенного управления КНР.

Как следует из документа, объем экспорта уменьшился на 9%, до $678,28 млрд. Импорт составил $620,05 млрд, что на 5,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно докладу, только в апреле объем внешней торговли КНР составил $352,22 млрд. Экспорт достиг $200,28 млрд, объем импорта составил $154,94 млрд.

В 2016 году суммарный товарооборот Китая сократился на 6,8%, до $3,68 трлн. По итогам 2017 года этот показатель увеличился на 11,4% в годовом выражении, до $4,11 трлн. В 2018 году объем торговли КНР с другими странами вырос на 12,6%, до $4,62 трлн, в 2019 году - сократился на 1%, до $4,57 трлн.

Теги
Китай
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