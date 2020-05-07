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АИРР предлагает расширить программу образовательных кредитов с господдержкой в пандемию

Директор Ассоциации инновационных регионов России Иван Федотов отметил, что это может быть хорошим решением для семей, которые хотели бы, чтобы их дети продолжали обучение вузах, но временно не могут его оплачивать

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Программу образовательных кредитов с господдержкой, которые позволяют студентам платить по ставке ниже рыночной, необходимо расширить на региональные банки. Эта мера поможет продолжить обучение тем, чьи семьи пострадали из-за пандемии, сообщил ТАСС директор Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), проректор РАНХиГС Иван Федотов.

В рамках проекта Минобрнауки РФ и Сбербанка студенты могут получить образовательный кредит с господдержкой, ставка по нему не превысит 9% годовых.

"Сейчас нужна любая поддержка людям, потерявшим доходы. Создание специальных образовательных кредитных продуктов в региональных банках может быть хорошим решением для семей, которые хотели бы, чтобы их дети продолжали обучение вузах, но временно не могут его оплачивать", - сказал Федотов.

Он добавил, что сейчас кредит с господдержкой есть у только у Сбербанка. По мнению главы АИРР, нужно дать такую возможность и региональным банкам, чтобы поддержать людей. "А что значит дать возможность? Нужно субсидировать ставку по ним", - пояснил Федотов.

При этом, по его мнению, ситуация с пандемией потребует изменить и в целом подходы к образованию. Для этого, например, РАНХиГС планирует запустить с мая комплекс программ по цифровой трансформации образования для руководителей школ. "Цифровая трансформация - это не полный переход в дистанционное обучение, а идеология образования, сочетающая в себе современные технологии, тренды и наработанный опыт. Соединив в программах теорию, практические задания и проектную работу, РАНХиГС формирует сообщество руководителей школ - цифровых лидеров, которые станут пионерами цифровой трансформации школьного образования в своих регионах", - пояснил эксперт.

С 1 августа 2019 года Министерство науки и высшего образования РФ и Сбербанк запустили проект по государственной поддержке образовательного кредитования, приостановленный в январе 2017 года. Студенты, получившие такой кредит, могут не выплачивать банку основной долг и часть процентов на протяжении первого и второго года обучения. Погашать кредит в полном объеме придется только с третьего курса. Процентная ставка по такому кредиту - не более 9% годовых, остальное доплачивает государство. Кредит доступен для оформления россиянам в возрасте от 14 лет.

Об ассоциации

АИРР - объединение субъектов РФ, образованное для поддержки и продвижения инновационных экономических, научно-технических и образовательных проектов. Ассоциация создана 10 мая 2010 года при поддержке Минэкономразвития, "Роснано", Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Сейчас в состав АИРР входят 17 регионов России.

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Россия
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