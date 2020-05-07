АИРР предлагает расширить программу образовательных кредитов с господдержкой в пандемию

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Программу образовательных кредитов с господдержкой, которые позволяют студентам платить по ставке ниже рыночной, необходимо расширить на региональные банки. Эта мера поможет продолжить обучение тем, чьи семьи пострадали из-за пандемии, сообщил ТАСС директор Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), проректор РАНХиГС Иван Федотов.

В рамках проекта Минобрнауки РФ и Сбербанка студенты могут получить образовательный кредит с господдержкой, ставка по нему не превысит 9% годовых.

"Сейчас нужна любая поддержка людям, потерявшим доходы. Создание специальных образовательных кредитных продуктов в региональных банках может быть хорошим решением для семей, которые хотели бы, чтобы их дети продолжали обучение вузах, но временно не могут его оплачивать", - сказал Федотов.

Он добавил, что сейчас кредит с господдержкой есть у только у Сбербанка. По мнению главы АИРР, нужно дать такую возможность и региональным банкам, чтобы поддержать людей. "А что значит дать возможность? Нужно субсидировать ставку по ним", - пояснил Федотов.

При этом, по его мнению, ситуация с пандемией потребует изменить и в целом подходы к образованию. Для этого, например, РАНХиГС планирует запустить с мая комплекс программ по цифровой трансформации образования для руководителей школ. "Цифровая трансформация - это не полный переход в дистанционное обучение, а идеология образования, сочетающая в себе современные технологии, тренды и наработанный опыт. Соединив в программах теорию, практические задания и проектную работу, РАНХиГС формирует сообщество руководителей школ - цифровых лидеров, которые станут пионерами цифровой трансформации школьного образования в своих регионах", - пояснил эксперт.

С 1 августа 2019 года Министерство науки и высшего образования РФ и Сбербанк запустили проект по государственной поддержке образовательного кредитования, приостановленный в январе 2017 года. Студенты, получившие такой кредит, могут не выплачивать банку основной долг и часть процентов на протяжении первого и второго года обучения. Погашать кредит в полном объеме придется только с третьего курса. Процентная ставка по такому кредиту - не более 9% годовых, остальное доплачивает государство. Кредит доступен для оформления россиянам в возрасте от 14 лет.

Об ассоциации

АИРР - объединение субъектов РФ, образованное для поддержки и продвижения инновационных экономических, научно-технических и образовательных проектов. Ассоциация создана 10 мая 2010 года при поддержке Минэкономразвития, "Роснано", Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Сейчас в состав АИРР входят 17 регионов России.