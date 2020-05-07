Власти Приамурья направят средства на реструктуризацию кредитов бизнеса

ТАСС, 7 мая. Власти Амурской области направят выделенные из резервного фонда РФ 30 млн рублей на реструктуризацию и пролонгацию кредитов амурским бизнесменам в условиях ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

"Согласно документу, правительство РФ направит в бюджет Амурской области 30,5 млн рублей для докапитализации региональной гарантийной и микрокредитной организаций. Благодаря дополнительным средствам большее количество амурских бизнесменов смогут обратиться за реструктуризацией и пролонгацией действующих кредитов, а также воспользоваться другими антикризисными продуктами государственной микрокредитной организации и гарантийного Фонда для поддержания бизнеса в условиях пандемии", - говорится в сообщении.

С началом пандемии коронавируса региональная микрокредитная организация и гарантийный Фонд ввели новые антикризисные продукты. Предпринимателям области уже предоставлена пролонгация и реструктуризация кредитов на общую сумму свыше 62 млн рублей. Также бизнесмены смогли получить средства для закрытия кассовых разрывов и пополнения оборотных средств более чем на 4,5 млн рублей.

Правительство РФ приняло решение о выделении регионам дополнительных финансовых средств на субсидии в 2020 году. Амурской области выделено 30,5 млн рублей.

Всего в Амурской области выявлено 106 случаев коронавируса, 16 из которых завершились выздоровлением, 90 - продолжают получать лечение. В регионе действует масочный режим в общественных местах. Большинство предприятий области закрыты. В апреле власти региона разрешили возобновить работу фотостудиям, мастерским по ремонту техники, адвокатам и нотариусам, гостиницам, предприятиям общественного питания с режимом работы с 8 до 18 часов, а также салонам красоты при условии нахождения в помещении не более одного клиента.