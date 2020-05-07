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В Югре предприятие выплатило работникам долг после проверки прокуратуры

Сумма задолженности перед почти 1700 сотрудниками составила 85 млн рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 мая. /ТАСС/. Компания "Алмаз", изготовитель серийного полнокомплектного погружного оборудования для добычи нефти, располагающаяся в городе Радужный Ханты-Мансийского автономного округа, выплатила сотрудникам более 85 млн рублей долга по зарплате. На такой шаг предприятие пошло после вмешательства прокуратуры, сообщается в четверг на сайте окружной прокуратуры.

"Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа провела проверку по обращению жителя Радужного о невыплате заработной платы обществом с ограниченной ответственностью "Алмаз". Установлено, что организация имеет задолженность по заработной плате перед 1 653 работниками за март 2020 года. Общая сумма долга составила более 85 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, прокурор автономного округа Евгений Ботвинкин объявил руководителю компании предостережение о недопустимости нарушений трудового законодательства. "В результате вмешательства прокуратуры задолженность по заработной плате погашена в полном объеме", - уточнили в ведомстве.

Как сообщается на сайте компании "Алмаз", предприятие серийно изготавливает полнокомплектное погружное оборудование для добычи нефти и систем поддержания пластового давления.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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