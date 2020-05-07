{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Около 200 тыс. работников промпредприятий Москвы возобновят работу 12 мая

В столице функционируют порядка 4 тыс. промышленных предприятий, включая малые, на них работают 610 тыс. человек

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Порядка 300 тыс. человек продолжают работать на промышленных предприятиях Москвы, еще около 200 тыс. смогут выйти на работу с 12 мая. Об этом сообщил в четверг заместитель мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов в эфире телеканала "Россия-24".

"В целом на сегодняшний момент около 300 тыс. человек продолжают работу. И, соответственно, мы ожидаем, что с 12 числа порядка 200 тыс. дополнительно выйдут на свои рабочие места", - сказал он.

Ефимов напомнил, что в Москве функционируют порядка 4 тыс. промышленных предприятий, включая малые, на них работают 610 тыс. человек. "Почему, соответственно, не 300 [тыс. человек выйдут на рабочие места]. Потому что в наших рекомендациях, которые подготовлены совместно с Роспотребнадзором, мы просим предприятия сохранить управленческий персонал на дистанционной работе", - добавил он.

На прошедшем 6 мая совещании под руководством президента РФ Владимира Путина мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 12 мая можно возобновить в полном объеме работу промышленных и строительных предприятий столицы.

Мэр Москвы с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Товарооборот России и Китая в январе-апреле вырос до $33,56 млрд
Импорт российских товаров в Китай вырос на 7%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС