Около 200 тыс. работников промпредприятий Москвы возобновят работу 12 мая

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Порядка 300 тыс. человек продолжают работать на промышленных предприятиях Москвы, еще около 200 тыс. смогут выйти на работу с 12 мая. Об этом сообщил в четверг заместитель мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов в эфире телеканала "Россия-24".

"В целом на сегодняшний момент около 300 тыс. человек продолжают работу. И, соответственно, мы ожидаем, что с 12 числа порядка 200 тыс. дополнительно выйдут на свои рабочие места", - сказал он.

Ефимов напомнил, что в Москве функционируют порядка 4 тыс. промышленных предприятий, включая малые, на них работают 610 тыс. человек. "Почему, соответственно, не 300 [тыс. человек выйдут на рабочие места]. Потому что в наших рекомендациях, которые подготовлены совместно с Роспотребнадзором, мы просим предприятия сохранить управленческий персонал на дистанционной работе", - добавил он.

На прошедшем 6 мая совещании под руководством президента РФ Владимира Путина мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 12 мая можно возобновить в полном объеме работу промышленных и строительных предприятий столицы.

Мэр Москвы с 29 марта ввел для жителей столицы режим самоизоляции. В городе не работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей.