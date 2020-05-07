Корпорация развития в Чечне запустит проект по подготовке бизнеса к работе с инвестициями

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Проект по подготовке бизнесменов к деятельности в инвестиционной сфере планируют запустить в Чечне на базе региональной корпорации развития. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Корпорации развития Северного Кавказа (КРСК).

Ранее КРСК объявила о запуске еженедельных онлайн-консультаций с представителями бизнеса по инвестиционным проектам на Северном Кавказе. Планируется, что такие конференции помогут предпринимателям преодолеть последствия распространения коронавируса.

"АО "КРСК" и АО "Корпорация развития Чеченской Республики" организовали видеоконференцсвязь с предпринимателями региона, представившими свои потенциальные инвестиционные проекты, претендующие на господдержку. <...> Планируется в дальнейшем продолжить активное взаимодействие с бизнесом республики при поддержке Корпорации развития Чеченской республики, которая рассматривает вопрос об организации на своей базе структуры по подготовке бизнесменов к деятельности в инвестиционной сфере", - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в пресс-службе корпорации, в ходе онлайн-встречи потенциальные инициаторы проектов представили свои предложения по поддержке расширения и модернизации уже успешно действующих на территории Чечни предприятий в различных сферах, в том числе производства строительных материалов, пищевой промышленности, сельского хозяйства.

"Участники онлайн-конференции, которые пока только еще собираются подать заявку в АО "КРСК" и находятся на стадии разработки инвестиционных предложений, получили консультации по профессиональному подходу к подготовке необходимых документов. Инициаторы проектов принимают участие в работе очень активно. Надеемся на конструктивное сотрудничество", - приводятся в сообщении слова директора департамента регионального развития КРСК Нурали Резванова.

КРСК является государственным инвестиционным фондом и работает с 2011 года. Корпорация поддерживает проекты стоимостью не менее 100 млн рублей и обеспечивает до 80% объема финансирования, а доля ее участия в управлении компанией может доходить до 49%.