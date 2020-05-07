ЦБ фиксирует рост активности нелегальных форекс-дилеров

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Банк России фиксирует рост активности нелегальных форекс-дилеров на фоне пандемии коронавируса и высокой волатильности финансовых рынков. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦБ.

Как отметил регулятор, нелегальные форекс-дилеры нередко зарегистрированы за рубежом и работают с иностранных интернет-площадок. При этом потребители, доверившие средства подобным компаниями, практически всегда теряют деньги.

В пресс-релизе ЦБ подчеркивается, что проверить легальность компании, которая предлагает финансовые услуги, можно на сайте регулятора.

Статистика регулятора

Всего по итогам I квартала Банк России выявил 369 организаций, которые нелегально предлагали услуги на финансовом рынке, в том числе 37 финансовых пирамид, 254 "черных" кредитора и 53 нелегальных форекс-дилера. Как и раньше, увеличилось количество сайтов и платформ, предлагающих заработок, основанный на операциях с криптовалютами и предоставлении всех видов услуг на рынке криптовалют.