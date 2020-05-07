В Белоруссии заявили, что соглашение с РФ по межбюджетным расчетам по нефти почти готово

МИНСК, 7 мая. /ТАСС/. Подготовка соглашения между министерствами финансов Белоруссии и России по межбюджетным расчетам по нефти находится на финальной стадии. Об этом заявил в среду первый заместитель премьер-министра республики Дмитрий Крутой.

"Договоренности по 2020 году, которые достигнуты с Российской Федерацией по компенсации оставшейся части премии за счет российского бюджета, на финальной стадии. Соглашение почти готово. Думаю, Минфины его вот-вот финализируют", - отметил Крутой, слова которого приводит агентство БелТА.

Поставки российского сырья на белорусские НПЗ были остановлены с 1 января, поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях на этот год.

Из всех российских партнеров, поставлявших углеводороды в Белоруссию, экспорт не прекратила только группа "Сафмар". Концерн "Белнефтехим" затем сообщил, что с марта сырье на белорусские НПЗ по рыночной цене без премии, помимо входящих в "Сафмар" компаний, начнут направлять пять новых российских предприятий. Белоруссия стала также поставлять на оба своих НПЗ сырье из других альтернативных источников, в частности через порты Клайпеды и Одессы. 24 марта белорусский премьер-министр Сергей Румас сообщил, что в соответствии с новыми договоренностями с Москвой Россия готова обеспечить поставку своей нефти на перерабатывающие предприятия республики "в полном объеме и на согласованных условиях". При этом премии компаниям РФ за поставки нефти в республику будут урегулированы межбюджетными расчетами.