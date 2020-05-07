Сбербанк одобрил выдачу 16,4 млрд рублей беспроцентных кредитов на зарплаты

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Сбербанк с начала запуска государственной программы беспроцентных кредитов бизнесу на выплату зарплат сотрудникам принял заявок на более чем 35 млрд рублей, одобрил - на 16,4 млрд рублей, сообщил журналистам зампред правления банка Анатолий Попов.

"По кредиту по госпрограмме на выдачу зарплат под 0% с начала старта нами принято заявок на сумму более 35 млрд рублей, одобрено - 16,4 млрд рублей кредитов, выдано - более 8 млрд рублей. По нашим оценкам, благодаря этому финансированию зарплата была выплачена примерно 300 тыс. человек", - сказал он.

Также Попов сообщил, что по программе правительства по субсидированию 2/3 ставки компаниям МСП пострадавших отраслей Сбербанк получил почти 500 заявок на сумму более 4 млрд рублей.

"По собственной расширенной программе кредитных каникул для бизнеса Сбербанка нам поступило более 80 тыс. заявок, одобрено около 57 тыс. заявок, проведена реструктуризация по 46 тыс. договоров. Общий объем реструктуризации составил 92 млрд рублей", - добавил зампред.

Вместе в этим, по словам Попова, Сбербанк получил заявки на реструктуризацию кредитов от 107 крупнейших клиентов, из которых одобрено уже 45 заявок.