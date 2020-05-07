Белоруссия рассматривает возможность поставок нефти из США через Польшу

МИНСК, 7 мая. /ТАСС/. Правительство Белоруссии считает возможными поставки в республику американской нефти через Польшу, обсуждение данного вопроса активизируется после снятия карантина, введенного из-за коронавируса на польской территории. Об этом заявил в четверг журналистам первый вице-премьер Дмитрий Крутой.

"Думаю, когда карантин будет снят в Польше, эта тема начнет обсуждаться более активно", - приводит его слова агентство БелТА.

Первый вице-премьер также добавил, что Белоруссия продолжает работу по расширению альтернативных поставок нефти, считая перспективным взаимодействие с Саудовской Аравией и США.

"Работа со всеми странами, у которых мы уже нефть купили - азербайджанскую, норвежскую, - и нашими новыми партнерами, такими как Саудовская Аравия и США, будет продолжаться. Безусловно, будем стараться добиваться максимально выгодных условий этих поставок", - сказал Крутой.