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Белоруссия рассматривает возможность поставок нефти из США через Польшу

Первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой также отметил, что в Минске считают перспективным взаимодействие с Саудовской Аравией
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© EPA-EFE/ANDREI LIANKEVICH

МИНСК, 7 мая. /ТАСС/. Правительство Белоруссии считает возможными поставки в республику американской нефти через Польшу, обсуждение данного вопроса активизируется после снятия карантина, введенного из-за коронавируса на польской территории. Об этом заявил в четверг журналистам первый вице-премьер Дмитрий Крутой.

"Думаю, когда карантин будет снят в Польше, эта тема начнет обсуждаться более активно", - приводит его слова агентство БелТА.

Первый вице-премьер также добавил, что Белоруссия продолжает работу по расширению альтернативных поставок нефти, считая перспективным взаимодействие с Саудовской Аравией и США. 

"Работа со всеми странами, у которых мы уже нефть купили - азербайджанскую, норвежскую, - и нашими новыми партнерами, такими как Саудовская Аравия и США, будет продолжаться. Безусловно, будем стараться добиваться максимально выгодных условий этих поставок", - сказал Крутой.

Теги
БелоруссияСШАПольша
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