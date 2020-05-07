"Газпром" остановит "Голубой поток" на профилактику 13-19 мая

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. "Газпром" планирует с 13 по 19 мая остановить поставку газа в Турцию по трубопроводу "Голубой поток" для проведения профилактических работ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе газового холдинга.

"С 13 по 19 мая "Газпром" планирует проведение плановых профилактических работ на газопроводе "Голубой поток" на территории России", - отметили в компании.

Газопровод "Голубой поток" предназначен для поставок российского природного газа в Турцию через акваторию Черного моря, минуя третьи страны. Общая протяженность газопровода 1213 км. Проектная мощность составляет 16 млрд куб. м газа в год.

"Голубой поток" был сдан в эксплуатацию 30 декабря 2002 года. Промышленные поставки газа по газопроводу начались в феврале 2003 года.