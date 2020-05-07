Титов и ЧОПы просят Росгвардию снизить стоимость услуг за охрану комнат хранения оружия

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов написал письмо главе Росгвардии Виктору Золотову, предложив снизить стоимость услуг росгвардейцев за охрану комнат хранения оружия, чтобы помочь частным охранным организациям, оставшимся без поддержки со стороны государства. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

"Возможными мерами поддержки охранных предприятий на период кризисных явлений могут стать установление единого тарифа на охрану комнат хранения оружия юридических лиц с особыми уставными задачами подразделениями ГУВО Росгвардии и ФГУП "Охрана" Росгвардии в размере не выше среднерыночной (не более 5 тыс. рублей в месяц совокупно за все рубежи, включая НДС), предоставление отсрочки (рассрочки) на погашение задолженности по указанным платежам, возникшей в результате принятия мер по нераспространению коронавируса, и неприменение мер ответственности за несвоевременную оплату", - предложил Титов. Реализация данных мер, по его словам, позволит обеспечить сохранение рабочих мест и бизнеса.

По данным пресс-службы, ранее к Титову обратились представители охранных организаций, которые одними из первых столкнулись с массовыми фактами расторжения действующих договоров и неплатежеспособностью контрагентов в условиях распространения коронавируса, Однако охранная деятельность не была отнесена к отраслям экономики, особо пострадавшим от коронавируса, и дополнительные меры поддержки охранным предприятиям оказались недоступны, уточнили в пресс-службе.

Чтобы сохранить сотрудников, ЧОПы, по сведениям пресс-службы, вынуждены сокращать издержки, но существенная часть затрат не может быть оптимизирована, так как они регламентируются нормативно-правовыми актами. К ним относится ежемесячная оплата услуг ГУВО Росгвардии и ФГУП "Охрана" Росгвардии по охране комнаты для хранения оружия. По мнению участников отрасли, обратившихся к Титову, тарифы за оказание данной услуги в условиях кризиса "являются непосильными для частных охранных организаций, к тому же их размеры отличаются в разных регионах страны и составляют от 30 тыс. до 60 тыс. рублей в месяц".