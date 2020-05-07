Цены на продовольствие в мире снижаются третий месяц подряд

ТАСС, 7 мая. Мировые цены на продовольственные сырьевые товары снижаются третий месяц подряд из-за значительного сокращения спроса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Как в четверг сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО), среднее значение индекса продовольственных цен ФАО, который отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, составило в апреле 165,5 пункта, что почти на 3,4% ниже, чем в марте.

Согласно опубликованному на сайте организации докладу, наибольшее падение отмечается в индексе цен на сахар, который достиг рекордно низкого значения за 13 лет. Этот показатель снизился на 14,6% по сравнению с предыдущим месяцем. Среди причин эксперты называют меры по ограничению передвижения в ряде стран, а также падение цен на нефть, вследствие которого сократился спрос на сахарный тростник. Сократились также индексы цен на растительные масла, на молочную продукцию и на мясо.

"Пандемия ударяет одновременно по спросу и по предложению на рынке мяса, поскольку закрытие ресторанов и уменьшение доходов домохозяйств ведут к снижению потребления, а нехватка рабочей силы в переработке сказывается на системах производства по принципу "точно в срок" в основных странах - производителях продукции животноводства", - прокомментировал старший экономист ФАО Упали Галкети Аратчилаге.

Как указывается в сообщении, индекс цен на зерновые в апреле снизился незначительно из-за того, что международные цены на пшеницу и рис значительно выросли, а цены на кукурузу резко упали. В частности, цены на пшеницу выросли на 2,5% на фоне сведений о быстром исчерпании квоты на экспорт РФ.