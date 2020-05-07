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ФАС выявила признаки картеля на торгах детским питанием для медучреждений

Участники 21 аукциона поддерживали цены на торгах сразу в шести регионах

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки картеля на торгах детским питанием для медицинских учреждений, говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в ФАС, участники 21 аукциона с общей суммой контрактов порядка 50 млн рублей поддерживали цены на торгах сразу в шести регионах страны

6 мая 2020 года Свердловское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства в отношении ООО "Панацея", ООО "Колизей", ООО "Евролэнд" и ряда хозяйствующих субъектов при участии в 21 аукционе на поставку каш, смесей и детского молочного питания для государственных медицинских учреждений.

Деятельность предполагаемого картеля охватила территорию нескольких регионов: Ямало-Ненецкого автономного округа, Пермского края, Кемеровской, Омской, Ульяновской и Оренбургской областей.

Компании при участии в торгах использовали общую инфраструктуру: подавали заявки и ценовые предложения, используя одинаковый IP-адрес, принадлежащий одному из участников картеля, указывали идентичные контактные данные. Сами заявки подавались одними и теми же лицами, а между некоторыми из них были установлены перечисления денежных средств по договорам безвозмездного займа.

"Такие крупные по количеству проведенных аукционов и географическому размаху картели мы выявляем не впервые. К сожалению, в погоне за легкой прибылью некоторые компании не гнушаются недобросовестного поведения даже на торгах по поставкам детского питания. Единственным действенным способом доведения до сознания руководства этих организаций неприемлемости и незаконности такого поведения являются очень большие штрафы и возможность уголовного преследования", - приводятся в сообщении слова начальника управления по борьбе с картелями ФАС Андрея Тенишева.

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