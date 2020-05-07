{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: Хайнань примет экстренные меры по активизации экономики после эпидемии

Власти провинции намерены в кратчайшие сроки восполнить ущерб

ХАЙКОУ /Китай/, 7 мая. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань примет ряд экстренных мер по активизации экономики после вспышки нового коронавируса с целью выполнения поставленных задач развития на текущий год. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Спецпроект на тему
Маленькая провинция Китая, которую ожидает большое будущее Специальный проект правительства провинции Хайнань и ТАСС

По данным издания, местный партком с учетом намеченных целей уже огласил перечень стимулирующих мер, касающихся инвестиционной сферы, потребления, создания благоприятных условий для аграрного сектора, регламентации действий компетентных органов по улучшению социальной атмосферы и повышению благосостояния населения, обеспечению всеобщей безопасности. Как следует из опубликованного документа, на текущем этапе власти намерены в кратчайшие сроки восполнить ущерб, который был нанесен народному хозяйству эпидемией, восстановить бесперебойную работу предприятий, гарантировать устойчивый рост всех отраслей.

"Для реализации экстренных мер будут задействованы все стимулирующие рычаги, предоставлена усиленная [правительственная] поддержка. Это касается эксплуатации земельных ресурсов и морских территорий, активов, охраны окружающей среды, вопросов оказания помощи предприятиям и содействия квалифицированным рабочим кадрам", - сообщила местная администрация.

Согласно распространенному заявлению властей, экстренные меры будут действовать вплоть до конца 2020 года. Особое внимание планируется уделить привлечению инвестиций и их эффективному целевому использованию.

По официальным данным, из-за пандемии в I квартале ВРП провинции сократился на 4,5%, до 111,52 млрд юаней ($15,76 млрд), что по динамике все же на 2,3 процентных пункта выше общенационального показателя за аналогичный период. Валовой продукт промышленности Хайнаня уменьшился на 12,5%, до 18,07 млрд юаней ($2,55 млрд), сферы услуг - на 3,9%, до 68,4 млрд юаней ($9,66 млрд). Однако аграрный сектор, даже несмотря на общий спад в экономике КНР, вырос на 0,4% в годовом исчислении, до 25,05 млрд юаней ($3,54 млрд).

Как проинформировали ранее власти региона, в 2020 году они намерены обеспечить динамику развития на уровне первоначально запланированных показателей, невзирая на объективные трудности.

Теги
КитайХайнаньПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Путин предложил обсудить приоритетную перевалку отечественных грузов в морских портах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС