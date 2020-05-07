СМИ: Хайнань примет экстренные меры по активизации экономики после эпидемии

ХАЙКОУ /Китай/, 7 мая. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань примет ряд экстренных мер по активизации экономики после вспышки нового коронавируса с целью выполнения поставленных задач развития на текущий год. Об этом сообщила газета " Хайнань жибао ".

По данным издания, местный партком с учетом намеченных целей уже огласил перечень стимулирующих мер, касающихся инвестиционной сферы, потребления, создания благоприятных условий для аграрного сектора, регламентации действий компетентных органов по улучшению социальной атмосферы и повышению благосостояния населения, обеспечению всеобщей безопасности. Как следует из опубликованного документа, на текущем этапе власти намерены в кратчайшие сроки восполнить ущерб, который был нанесен народному хозяйству эпидемией, восстановить бесперебойную работу предприятий, гарантировать устойчивый рост всех отраслей.

"Для реализации экстренных мер будут задействованы все стимулирующие рычаги, предоставлена усиленная [правительственная] поддержка. Это касается эксплуатации земельных ресурсов и морских территорий, активов, охраны окружающей среды, вопросов оказания помощи предприятиям и содействия квалифицированным рабочим кадрам", - сообщила местная администрация.

Согласно распространенному заявлению властей, экстренные меры будут действовать вплоть до конца 2020 года. Особое внимание планируется уделить привлечению инвестиций и их эффективному целевому использованию.

По официальным данным, из-за пандемии в I квартале ВРП провинции сократился на 4,5%, до 111,52 млрд юаней ($15,76 млрд), что по динамике все же на 2,3 процентных пункта выше общенационального показателя за аналогичный период. Валовой продукт промышленности Хайнаня уменьшился на 12,5%, до 18,07 млрд юаней ($2,55 млрд), сферы услуг - на 3,9%, до 68,4 млрд юаней ($9,66 млрд). Однако аграрный сектор, даже несмотря на общий спад в экономике КНР, вырос на 0,4% в годовом исчислении, до 25,05 млрд юаней ($3,54 млрд).

Как проинформировали ранее власти региона, в 2020 году они намерены обеспечить динамику развития на уровне первоначально запланированных показателей, невзирая на объективные трудности.