В Якутии разрешили возобновить пассажирские перевозки на судах на воздушных подушках

ЯКУТСК, 7 мая. /ТАСС/. Власти Якутии разрешили определенным категориям граждан при наличии соответствующих документов ездить на судах на воздушной подушке (СВП), движение которых было приостановлено из-за пандемии. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Якутии.

Ранее власти Якутии продлили запрет на пассажирские перевозки на СВП до 11 мая. Они приостановлены на переправах на реке Лене Якутск - Нижний Бестях (поселок в Мегино-Кангаласском районе), Кангалассы (микрорайон входит в городской округ Якутска) - Соттинцы (село в Усть-Алданском районе) и на реке Алдан на переправе Мегино-Алдан - Кэскил (оба села в Томпонском районе).

"В указ главы республики "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции" внесены изменения. Они касаются категорий граждан, которые могут воспользоваться услугой пассажирских перевозок судами на воздушной подушке", - говорится в сообщении.

Так, запрет на пассажирские перевозки не распространяется на работников организаций, чья деятельность не приостановлена указом главы региона, при наличии справки с места работы. Разрешается перевозка граждан, прибывающих на станцию поселка Нижний Бестях при наличии проездного железнодорожного билета.

Также могут ездить на судах граждане для получения неотложного лечения онкологических заболеваний, а также больные хронической почечной недостаточностью для гемодиализа. При этом наличие направления медицинской организации обязательно.

В Якутии зарегистрировано 385 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 54 человека, умерли четыре пациента.