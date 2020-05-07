ФПК может недополучить 100 млрд рублей в 2020 году

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Федеральная пассажирская компания (ФПК) - дочерняя компания "Российских железных дорог" (РЖД) - может в 2020 году недополучить около 100 млрд рублей доходов. Об сообщил глава РЖД Олег Белозеров на совещании по развитию транспорта, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

"Пока мы прогнозируем, что компания может недополучить порядка 100 млрд рублей", - сказал он.

По словам главы холдинга, ФПК с начала марта возвращено более 3,5 млн билетов на сумму свыше 8 млрд рублей. Включение ФПК в перечень наиболее пострадавших от коронавируса видов деятельности позволит обеспечить устойчивость предприятия, добавил Белозеров.