Правительство России расширило функционал сервиса с мерами поддержки граждан и бизнеса

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Правительство РФ расширило функционал информационного сервиса, объединяющего меры поддержки граждан и бизнеса в условиях коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

"Теперь система сама подсказывает пользователю, какую помощь он может получить, и при необходимости перенаправляет на сайт ведомства, которое отвечает за оказание поддержки", - отмечается в тексте сообщения.

На главной странице информационного сервиса правительства по адресу http://government.ru/support_measures/ появилась новая кнопка - "Узнайте, какие меры подходят Вам", которая содержит опросник с несложными вопросами. В зависимости от ответов пользователя система выдает тот набор мер, который предусмотрен именно для этой категории граждан или бизнеса.

"Предпринимателю, например, предстоит ответить, включена ли компания в реестр МСП (проверить это можно, перейдя по размещенной рядом ссылке на реестр на сайте Федеральной налоговой службы), принадлежит ли к отрасли, признанной пострадавшей, и так далее. Что касается граждан, то потребуется указать, работает ли человек, есть ли у него дети, является ли он инвалидом", - уточняется в сообщении.

Информационный сервис объединяет около 80 различных мер поддержки. По каждой дается подробное описание, сроки предоставления, ссылки на документы и электронные сервисы профильных госведомств, в случае если услугу можно оформить онлайн. На главной странице сервиса также доступна информация о ключевых решениях, принимаемых правительством РФ для защиты граждан и поддержки экономики в условиях коронавирусной инфекции. Там же размещается постоянно обновляемый отчет о текущей ситуации с COVID-19 в России и телефон горячей линии сайта стопкоронавирус.рф, говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин на совещании 6 мая заявил, что необходимо структурировать и сделать максимально доступной информацию о действующих в России мерах поддержки в условиях коронавируса. По словам главы государства, и граждане, и бизнес должны знать о том, какие именно меры поддержки предлагаются правительством и, каким образом, ими можно воспользоваться.