Сбербанк выдал в Хабаровском крае первую ипотеку по программе госсубсидирования

ХАБАРОВСК, 7 мая. /ТАСС/. Сбербанк выдал в Хабаровском крае первую ипотеку под 6,4% годовых. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.

Правительство РФ утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых 23 апреля 2020 года. Ипотеку с господдержкой по такой ставке можно оформить до 1 ноября этого года при покупке квартиры в новостройке.

"Сбербанк в Хабаровском крае выдал первый ипотечный кредит в рамках новой программы госсубсидирования. Клиент приобрел квартиру в новостройке в центральном районе Хабаровска. Банк установил свою процентную ставку ниже базовой ставки госпрограммы, и теперь квартиры в новостройке можно приобрести под 6,4% годовых", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с момента старта программы господдержки в Хабаровском крае около 50 клиентов банка подали заявки на ипотеку онлайн, 70% заявок уже одобрено.

Отмечается также, что Сбербанк и ДомКлик первыми в дистанционном формате начали принимать заявки на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых. Процесс оформления ипотечной сделки полностью дистанционный, это можно сделать не выходя из дома, документы доставляют сотрудники банка.

По программе можно оформить ипотечный кредит на покупку жилья в новостройке до 3 млн рублей в любом регионе России, кроме Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области - там максимальная сумма кредита составляет 8 млн рублей. Первоначальный взнос по кредиту - от 20% стоимости недвижимости, срок кредитования - до 20 лет.

"По этой программе нет возрастных ограничений, и ей могут воспользоваться все желающие жители края. В качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал при условии, если он не войдет в сумму кредита и будет оплачен напрямую застройщику", - приводят в сообщении слова управляющего головным отделением по Хабаровскому краю ПАО Сбербанк Натальи Красулиной.