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Путин обсудит с Белозеровым максимальное сохранение инвестпрограммы РЖД

Президент обратил внимание на данные, которые привел глава РЖД в докладе, об увеличении объема перевозок угля на восточном направлении на 2,4%, а в направлении Азово-Черноморского бассейна - на 15%

НОВО-ОГАРЕВО, 7 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен в ближайшее время провести встречу с главой РЖД Олегом Белозеровым, в том числе для обсуждения вопросов максимального сохранения инвестпрограммы компании.

"Я вас приглашу в ближайшее время, встретимся и обсудим все эти вопросы более подробно", - обратился Путин к Белозерову, заслушав его доклад в четверг на совещании по развитию транспортной отрасли. Президент отметил, что намерен, в частности, поговорить "о сохранении по-максимому инвестпрограммы" РЖД.

Он обратил внимание также на данные, которые привел Белозеров в докладе, об увеличении объема перевозок угля на восточном направлении на 2,4%, а в направлении Азово-Черноморского бассейна - на 15%.

"Наоборот было бы, наверное, лучше, но и так, в принципе, то, что есть увеличение, это уже хорошо. Не знаю, достаточно ли это для горняков, которых, безусловно, надо поддержать, особенно в Кузбассе", - сказал Путин, отметив, что эта тема тоже будет обсуждаться на встрече.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБелозеров, Олег Валентинович
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