Объем производства тепличных овощей на Ставрополье с начала года увеличился на 4%

ПЯТИГОРСК, 7 мая. /ТАСС/. Производство овощей защищенного грунта на Ставрополье с начала года увеличилось на 4% - до 22 тыс. т, по сравнению с показателями 2019 года, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Министерства сельского хозяйства региона.

"С начала текущего года тепличными комплексами края произведено 22 тыс. т овощей, что на 4% выше уровня 2019 года. В теплицах региона собрано 14 тыс. т томатов, 7,8 тыс. т огурцов и 163 т прочих овощей", - отметили в министерстве.

"Лидером производства по-прежнему является томат на долю которого приходится 65% всего валового сбора", - говорится в сообщении.

Ранее в краевом Минсельхозе сообщали, что увеличивать производство овощей защищенного грунта в регионе удается за счет расширения площадей существующих теплиц и ввода в эксплуатацию новых. На начало 2020 года площадь тепличных комплексов в крае составляла 230 га, в текущем году к вводу планируется четыре новых тепличных комплекса общей производственной площадью 64 га.

Общий объем производства продукции сельского хозяйства в I квартале 2020 года на Ставрополье, по предварительным данным Северо-Кавказстата, составил 17,7 млрд рублей. Это на 4,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.