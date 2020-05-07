Выручка российского круизного судоходства упала на 95%

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Выручка российских круизных судоходных компаний на фоне кризиса упала на 95%, сообщил глава совета директоров корпорации AEON Роман Троценко на совещании по развитию транспорта в РФ, которое проводит президент Владимир Путин.

"Российский морской и речной транспорт имеют ярко выраженный сезонный характер. За пять месяцев мы должны заработать средства для того, чтобы дожить до следующей навигации, до весны следующего года. То, что мы видим сейчас, - по статистике, в круизном пассажирском судоходстве выручка упала на 95%", - сказал Троценко.

"Произошел полный, стопроцентный отказ зарубежных фрахтователей, туристов от выхода в навигацию 2020 года. Это значит, что следующую выручку предприятия начнут получать только в марте 2021 года", - добавил он.

Как спасти отрасль

Для поддержки отрасли Троценко предложил четыре меры. Первая - господдержка в размере минимум 4,7 млрд рублей.

"Первая (мера - прим. ТАСС) - это решение о предоставлении прямого субсидирования расходов на фонд оплаты труда и содержание имущественного комплекса судоходных компаний в этот период, то есть до весны следующего года, общий объем платежей составит 4,7 млрд рублей. (Предлагается - прим. ТАСС) выделить эти деньги дополнительно Минтрансу для распределения между судоходными компаниями, попавшими в тяжелейшую ситуацию", - заявил Троценко.

Вторая - введение государственных гарантий для транспортных компаний в целом и для судоходных, в частности. Ранее подобную меру поддержки авиакомпаний Троценко озвучивал в интервью ТАСС.

"Предприятия транспорта связаны в цепочку, неплатеж судоходной компании порту приводит в конце концов к неплатежам за ремонтную деятельность. Важным является формирование устойчивых цепочек платежа. Предлагается внедрить систему выдачи государственных гарантий, когда каждое предприятие знает лимит собственных госгарантий, которые устанавливаются отраслевым министерством, исходя из физических объемов перевозок пассажиров, скажем, в 2019 году", - сказал он на совещании.

По его словам, такая гарантия, во-первых, поможет снизить ставку заимствования, во-вторых, даст возможность банкам кредитовать компании "в условиях недостаточности капитала". Такие госгарантии, по его мнению, могут быть введены на период в три года. "У тех предприятий, которые не смогут рассчитаться по госгарантиям, их акции перейдут государству, которое может реализовать их", - считает Троценко. Но аналогичная мера, отработанная в 2010-2011 годах, привела к тому, что все компании рассчитались по этим кредитам, отметил он.

Более того, Троценко предложил заключать договоры лизинга с фиксированной ставкой на весь период строительства и эксплуатации объекта. Такая мера, по его мнению, может поддержать всю отрасль транспортного машиностроения. Однако для того, чтобы этот инструмент заработал, необходимо докапитализировать лизинговые компании, отметил он.

Круизное судоходство

Круизное судоходство Троценко предложил освободить от уплаты НДС на круизы для иностранцев. По мнению предпринимателя, это поможет отрасли въездного туризма "в период его восстановления, который мы ожидаем в 2021-2022 годах".