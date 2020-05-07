{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли, несмотря на данные о ситуации на рынке труда

Министерство труда США ранее заявило о росте числа обращений за пособиями по безработице

НЬЮ-ЙОРК, 7 мая. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи выросли в четверг, несмотря на данные Министерства труда США о росте числа обращений за пособиями по безработице. Так, с 26 апреля по 2 мая за выплатой такого пособия обратились 3,16 млн американцев.

Как следует из информации на сайте биржи, сразу после начала операций промышленный индекс Dow Jones вырос на 252,62 пункта (1,07%), до отметки 23 917,26. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 37,85 пункта (1,33%) и оказался на отметке 2 886,27. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 118,96 пункта (1,34%), до 8 973,35 пункта.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI в начале операций на бирже оказалась на уровне $26,24 за баррель.

Телекомпания CNN назвала последствия распространения коронавируса для рынка труда жестокими, но отметила, что инвесторы "предпочли сосредоточиться на перспективах возобновления экономической активности после пандемии".

"Участников рынка в наибольшей степени интересует вопрос о восстановлении экономики: будет ли процесс быстрым или затянется, - приводит газета The Wall Street Journal мнение эксперта компании Legal & General Investment Management Джастина Онаквэси. - Очевидно, участники рынка ориентируются на первый из этих сценариев".

Теги
США
Реклама на ТАСС
Девелопер "Самолет" за I квартал увеличил продажи недвижимости на 18%
Этого удалось достичь за счет роста стоимости квадратного метра
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС