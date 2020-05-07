Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли, несмотря на данные о ситуации на рынке труда

НЬЮ-ЙОРК, 7 мая. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи выросли в четверг, несмотря на данные Министерства труда США о росте числа обращений за пособиями по безработице. Так, с 26 апреля по 2 мая за выплатой такого пособия обратились 3,16 млн американцев.

Как следует из информации на сайте биржи, сразу после начала операций промышленный индекс Dow Jones вырос на 252,62 пункта (1,07%), до отметки 23 917,26. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 37,85 пункта (1,33%) и оказался на отметке 2 886,27. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 118,96 пункта (1,34%), до 8 973,35 пункта.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI в начале операций на бирже оказалась на уровне $26,24 за баррель.

Телекомпания CNN назвала последствия распространения коронавируса для рынка труда жестокими, но отметила, что инвесторы "предпочли сосредоточиться на перспективах возобновления экономической активности после пандемии".

"Участников рынка в наибольшей степени интересует вопрос о восстановлении экономики: будет ли процесс быстрым или затянется, - приводит газета The Wall Street Journal мнение эксперта компании Legal & General Investment Management Джастина Онаквэси. - Очевидно, участники рынка ориентируются на первый из этих сценариев".