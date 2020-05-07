Siemens и "Балтэнергомаш" займутся локализацией решений в области "умных" микросетей

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Siemens и "Балтэнергомаш" (торговая марка Glar и БЭМ) подписали соглашение о сотрудничестве, цель которого - локализация решений немецкой компании в области интеллектуального управления микросетями и создание новых цифровых решений на базе платформы MindSphere. Об этом говорится в сообщении Siemens.

Предмет подписанного соглашения - формирование в рамках компетенций компаний условий для локализации, разработки и внедрения совместных решений по электрификации изолированных объектов. Сюда относятся такие решения, как микросети, автономные гибридные энергоустановки, программное обеспечение для управления изолированными системами энергоснабжения и для моделирования и оптимизации работы изолированных сетей.

Помимо этого, компании нацелены на создание решения по мониторингу накопителей и солнечных панелей, выпускаемых партнерами "Балтэнергомаш". Как основа для данного проекта рассматривается IoT-платформа MindSphere. Данное решение позволит "Балтэнергомаш" оказывать дополнительные цифровые сервисы для существующих и будущих клиентов компании.

Siemens ведет свою деятельность в более чем 200 странах и специализируется в таких областях, как электрификация, автоматизация и диджитализация. Предприятие является одним из ведущих производителей парогазовых установок для эффективного производства энергии и поставщиком решений для ее передачи. Также компания является крупным производителем медицинского оборудования для визуализации (компьютерных и магнитно-резонансных томографов) и лабораторной диагностики.

"Балтэнергомаш" - производственное предприятие, предлагающее специализированные решения в области распределения электроэнергии и электроподстанции под товарной маркой Glar в оболочке из бетона полной заводской готовности и электротехнического оборудования под товарной маркой БЭМ до 35 кВ.