Выручка компаний от субсидий на контейнерный транзит может составить около 45 млрд рублей

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Выручка российских транспортных компаний от использования субсидий на контейнерный транзит по территории РФ может составить до 45 млрд рублей, сообщил ТАСС президент группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев. Ранее предложение субсидировать этот вид перевозок он высказал на совещании у президента РФ Владимира Путина о развитии транспорта.

"Необходимы субсидии в размере 14 млрд рублей, что принесет приблизительно 42-45 млрд рублей выручки. С момента введения субсидии понадобится месяц-два, чтобы она начала работать, и это позволит в течение года привлечь дополнительно 200-250 тыс. сорокафутовых контейнеров в виде транзита. Это даст, по нашим подсчетам, до 45 млрд рублей дополнительной выручки, которая осядет в портах, у железнодорожных перевозчиков и логистических компаний", - сказал он.

Как считает Шишкарев, все российские участники транспортного рынка смогут получить доступ к этим субсидиям.

"Особенно хотел бы отметить даже не направление Восток - Запад, а обратное - Запад - Восток, откуда поток транзита явно недостаточен. Если мы поедем в обоих направлениях, экономика для России, для любой транспортной компании, для логиста, будет совершенно другая. Мы везем не пустой контейнер в направлении Кореи или Японии, по территории России транзит груженого контейнера осуществляется в обоих направлениях. Номенклатуру грузов, [которые обеспечат перевозки в обоих направлениях] мы знаем. Это строительные грузы, лесные грузы, и самое главное, грузы, которые идут на автосборочные предприятия, и авиационная продукция", - заключил глава группы "Дело".