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Пандемия коронавируса нового типа

"Дело" ожидает падения перевалки грузов на фоне пандемии в пределах 20-25%

Президент группы компаний Сергей Шишкарев считает, что это будет низшей точкой падения

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Группа компаний "Дело" ожидает максимального снижения перевалки грузов на фоне пандемии коронавируса в пределах 20-25%, сообщил ТАСС президент "Дела" Сергей Шишкарев.

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"Пандемия не отразилась на перевозках в первом квартале, а уже с апреля и в мае у нас идет снижение. Все, что перевозилось в первом квартале, было зафрахтовано еще в начале года, и это исполнение заключенных контрактов. А пандемия началась уже в начале марта - в апреле, сейчас мы это явно ощущаем. Мы ожидаем в стресс-сценарии падения объемов на 20-25%. Я считаю, что это произойдет во второй половине второго квартала и в третьем. Это будет низшая точка падения. Если в четвертом квартале начнется восстановление рынка, надеюсь, что тренд поменяется", - сказал он.

На фоне пандемии коронавируса грузовые перевозки, в отличие от пассажирских, осуществляются в штатном режиме. В портах и терминалах группы "Дело", как отметил Шишкарев, сотрудники обеспечены индивидуальными средствами защиты, проводится ежедневная термометрия с применением профессиональных тепловизоров, введены максимально возможные протоколы защиты персонала, на каждом предприятии созданы и круглосуточно работают оперативные штабы.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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