"Дело" ожидает падения перевалки грузов на фоне пандемии в пределах 20-25%

"Пандемия не отразилась на перевозках в первом квартале, а уже с апреля и в мае у нас идет снижение. Все, что перевозилось в первом квартале, было зафрахтовано еще в начале года, и это исполнение заключенных контрактов. А пандемия началась уже в начале марта - в апреле, сейчас мы это явно ощущаем. Мы ожидаем в стресс-сценарии падения объемов на 20-25%. Я считаю, что это произойдет во второй половине второго квартала и в третьем. Это будет низшая точка падения. Если в четвертом квартале начнется восстановление рынка, надеюсь, что тренд поменяется", - сказал он.

На фоне пандемии коронавируса грузовые перевозки, в отличие от пассажирских, осуществляются в штатном режиме. В портах и терминалах группы "Дело", как отметил Шишкарев, сотрудники обеспечены индивидуальными средствами защиты, проводится ежедневная термометрия с применением профессиональных тепловизоров, введены максимально возможные протоколы защиты персонала, на каждом предприятии созданы и круглосуточно работают оперативные штабы.