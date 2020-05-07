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Пандемия коронавируса нового типа

Отельеры попросили Собянина не отключать за неуплату услуги ЖКХ в гостиницах и хостелах

По мнению отельеров, отключение услуг ЖКХ приведет к несоблюдению санитарных норм и грозит распространением инфекции среди постояльцев

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Межрегиональная общественная организация "Союз отельеров" обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой на время пандемии коронавируса не отключать за несвоевременную оплату услуги ЖКХ на объектах гостиничного хозяйства. Письмо имеется в распоряжении ТАСС.

"Просим вас распространить действие постановления правительства РФ от 02.04.20 № 424 (которое запрещает отключение коммунальных услуг за несвоевременную уплату на время действия мер повышенной готовности, а также отменяет штрафы и начисление пени для физических лиц) на юридических лиц, чья деятельность сопряжена с обслуживанием населения и деятельность которых не прекращена", - говорится в письме, подписанном председателем правления "Союза отельеров" Романом Сабиржановым.

В документе указывается, что сейчас выручка гостиниц упала на 90-95% по сравнению с периодом до начала пандемии коронавируса, часть из них не могут оплачивать регулярные платежи, включающие в себя оплату коммунальных услуг и электричества. Это привело к тому, что управляющие компании начали отключать горячее водоснабжение и отопление в гостиницах и хостелах, где сейчас проживают гости.

Авторы письма подчеркивают, что отключение услуг ЖКХ ведет к несоблюдению санитарных норм и грозит распространением инфекции среди постояльцев.

До этого подобная мера была введена для физических лиц. 6 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому штрафы за неуплату услуг жилищно-коммунального хозяйства не будут начисляться до конца года. Документ также приостанавливает до 1 января право поставщиков коммунальных ресурсов на взыскание штрафа за несвоевременное и (или) не полностью исполненное лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, обязательство по оплате коммунальных ресурсов.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что ситуация с коронавирусом сильно отразилась на людях, зачастую ударив по кошельку, и правительство считает своим приоритетом сгладить эти негативные явления. Кроме того, он сообщал, что коммунальные услуги не будут отключать за долги.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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