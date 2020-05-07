МВФ одобрил заявки на получение помощи от 50 стран по борьбе с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 7 мая. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) одобрил запросы от 50 стран на общую сумму в $18 млрд помощи для борьбы с распространением нового коронавируса. Об этом сообщил в четверг на брифинге для журналистов официальный представитель фонда Джерри Райс.

"Исполнительный совет МВФ рассматривает заявки рекордными темпами. По состоянию на вчерашний день он одобрил запросы от 50 стран на $18 млрд", - сказал представитель фонда. Он добавил, что фонд намерен в кратчайшие сроки рассмотреть заявки на предоставление помощи еще от более чем 50 стран.

Средства для оказания помощи по борьбе с распространением коронавируса МВФ выделяет в рамках специального механизма, позволяющего изучить запрос в ускоренном порядке. Средства представляются без выполнения странами определенных условий, которые обычно требует МВФ, при этом фонд работает над обеспечением прозрачности и мерами по предупреждению коррупции в этом вопросе.

По словам Райса, организация также разрешила 25 беднейшим странам приостановить выплаты по долговым обязательствам.