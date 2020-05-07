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Пандемия коронавируса нового типа

В S&P прогнозируют максимальные за 20 лет дефициты бюджетов регионов РФ из-за пандемии

По мнению экспертов, речь идет о дефиците в диапазоне от 6% до 9% совокупных доходов
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© EPA/JUSTIN LANE

ТАСС, 7 мая. Дефициты бюджетов российских регионов из-за пандемии коронавируса окажутся максимальными за последние 20 лет, несмотря на поддержку со стороны правительства, сообщается в материалах международного рейтингового агентства S&P.

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"Рецессия в экономике, вызванная снижением цен на нефть, а также мерами по соблюдению социальной дистанции, которые были приняты в целях сдерживания пандемии COVID-19, ухудшат финансовые показатели российских регионов. Вследствие прогнозируемого резкого снижения доходов, дефицит бюджетов регионов окажется самым большим в XXI веке - в диапазоне от 6% до 9% их совокупных доходов", - полагают эксперты S&P.

Объем дефицита будет зависеть от степени снижения налоговых доходов, возможного сокращения капитальных расходов, а также от потенциальной господдержки, добавляют они.

Значительное сокращение, по оценке S&P, коснется налога на прибыль организаций, налога на доходы физлиц и на имущество, в то время, как расходы регионов продолжат расти.

Принятые правительством РФ меры смогут поддержать показатели ликвидности регионов. Однако структурные показатели бюджетов все равно ухудшатся, так как дополнительные трансферты из федерального бюджета и реструктуризация кредитов обеспечат лишь 20% совокупных потребностей регионов в финансировании в 2020 году, или менее половины возросших потребностей.

Как следствие, тенденция к снижению объема долга, которая отмечалась в последние годы, сменится на противоположную в 2020 году - долговая нагрузка российских регионов может увеличиться до 30% текущих доходов к концу 2022 года.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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