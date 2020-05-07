Путин и Токаев обсудили подготовку к заседанию Высшего Евразийского экономического совета

НУР-СУЛТАН, 7 мая. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным обсудил вопросы подготовки к заседанию Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана в четверг.

"В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин рассмотрели вопросы подготовки к предстоящему заседанию Высшего Евразийского экономического совета", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что заседание Высшего Евразийского экономического совета запланировано на 19 мая.

"Во время обсуждения темы борьбы с пандемией коронавируса собеседники с удовлетворением констатировали тесное взаимодействие сторон в этой сфере. Владимир Путин заявил, что в России внимательно наблюдают за решениями и действиями правительства Казахстана по противодействию инфекции. В этом ключе российский лидер дал высокую оценку принятым в Казахстане мерам по поддержке населения и малого и среднего бизнеса, отметив их своевременность и эффективность", - уточнили в пресс-службе.

Главы государств также обменялись взаимными поздравлениями по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую значимость этой даты для всех народов бывшего Советского Союза, плечом к плечу сражавшихся против фашизма, и пожелал ветеранам двух стран крепкого здоровья и долгих лет жизни. Президент России в свою очередь попросил передать народу Казахстана самые теплые поздравления и пожелания благополучия и процветания", - отмечается в сообщении.

Как информировали ранее в пресс-службе Кремля, в ходе разговора лидерами двух стран была "отмечена важность дальнейшей плотной координации действий" в сфере борьбы с коронавирусом и его последствиями. Кроме того, Путин и Токаев подчеркнули особое значение 75-й годовщины Победы "для народов двух стран, которые бережно относятся к памяти о беспримерном подвиге отцов и дедов, сокрушивших нацизм", указали в Кремле.