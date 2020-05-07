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Стоимость гречки в России в апреле выросла на 12%

Рост цен отмечен в 83 регионах страны

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Стоимость гречки в России в апреле по сравнению с мартом выросла на 12%, сахара - на 7,1%, риса - на 6,1%. Об этом говорится в материалах Росстата.

"Заметно выросли цены на крупу гречневую - на 12%. Подорожание на 15% и более отмечено в 27 субъектах Российской Федерации", - сообщает ведомство.

Как говорится в материалах, стоимость сахара за месяц выросла на 7,1%, прирост цен отмечен в 83 субъектах Российской Федерации, из них в 19 субъектах - на 10% и более. Среди наблюдаемых видов крупяных и макаронных изделий подорожали: рис шлифованный - на 6,1%, горох и фасоль - на 2,9%, овсяные хлопья "Геркулес" - на 2,4%, крупа манная и вермишель - на 2,3%, макаронные изделия - на 2,1%, крупы овсяная и перловая - на 1,8%, пшено - на 1,6%.

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