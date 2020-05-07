Авиабилеты эконом-класса в апреле подорожали на 5,7%

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Стоимость авиабилетов экономического класса в апреле выросла на 5,7%, сообщает Росстат.

Апрель стал первым месяцем, в течение которого авиакомпании не совершали зарубежных перелетов, кроме вывозных рейсов из-за рубежа (на часть из них билеты также продолжают продаваться по коммерческим тарифам).

"В апреле в группе услуг пассажирского транспорта наиболее заметно возросла стоимость авиаперелета экономическим классом - на 5,7%", - говорится в материалах Росстата.

Кроме того, проезд в плацкартных вагонах поездов дальнего следования подорожал на 0,2-0,4%, а в купе - подешевел на 3,6-4,3%.

Стоимость поездки на такси снизилась на 1,2%.