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Алишер Усманов перечислил в фонд помощи пострадавшим от подтопления в Казахстане $5,2 млн

Эти средства получат более 30 тыс. человек

НУР-СУЛТАН, 7 мая. /ТАСС/. Российский бизнесмен Алишер Усманов перечислил $5,2 млн в фонд помощи пострадавшим от подтопления в Туркестанской области Казахстана. Об этом сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

"Российский предприниматель Алишер Усманов перечислил на счет корпоративного фонда социального развития "Туркестан" $5 202 тыс. 30 420 гражданам, пострадавшим в результате наводнения в Мактааральском районе", - говорится в сообщении.

По данным властей Туркестанской области, эти средства будут перечислены на 5 202 лицевых счета глав пострадавших семей.

1 мая из-за смыва нижней части дамбы Сардобинского водохранилища по территории Сардобинского района Сырдарьинской области Узбекистана начала разливаться вода. Чтобы снизить ее поток, узбекская сторона открыла шлюзы в сеть оросительных каналов. Приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области Казахстана переполнились, и подтопленными оказались несколько населенных пунктов. Власти Туркестанской области эвакуировали из зоны затопления свыше 31 тыс. человек. От подтопления пострадали 845 домов, а также ряд социальных объектов и 7,6 тыс. гектаров посевных площадей.

Теги
КазахстанУсманов, Алишер Бурханович
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