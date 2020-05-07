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Bloomberg: ВОЗ подверглась кибератакам, хакеры выдавали себя за журналистов и аналитиков

Эксперты полагают, что за этим могут стоять хакерские группировки, связанные с властями Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 7 мая. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с начала апреля подверглась серии кибератак, хакеры отправляли сотрудникам фишинговые письма. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

По словам его источников, киберпреступники выдавали себя за журналистов или сотрудников исследовательских организаций, в том числе американских. Некоторые их письма специалистам ВОЗ были составлены в форме запросов на интервью или в виде новостной рассылки о коронавирусе. Послания содержали ссылки, при переходе по которым на компьютеры пользователей могло быть установлено вредоносное программное обеспечение.

Как отмечает в материале, несколько экспертов в сфере кибербезопасности полагают, что за атаками могли стоять хакерские группировки, связанные с властями Ирана. Какие-либо подтверждения этому в публикации не приводятся.

Агентство получило комментарий представителя службы информационной безопасности ВОЗ Флавио Аджо. Он констатировал, что организация в прошлом неоднократно подвергалась кибератакам. По его словам, хакерам не удалось получить доступ к системам ВОЗ.

Представитель ВОЗ Бернардо Мариано также подтвердил журналистам агентства, что организация ранее получала информацию о кибератаках на ее системы со стороны хакеров, пользующихся государственной поддержкой. По словам Мариано, выяснить, о каких именно странах идет речь, трудно, поскольку хакеры тщательно скрывают, где находятся.

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