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Пандемия коронавируса нового типа

ICAO подготовила новые рекомендации для авиаперевозчиков в условиях пандемии коронавируса

В ближайшее время ICAO подготовит соответствующие письма государствам с призывом воспользоваться этим новым руководством

ОТТАВА, 7 мая. /ТАСС/. Международная организация гражданской авиации (ICAO) подготовила новое руководство по рискам для безопасности авиации в связи с пандемией коронавируса. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-службы организации.

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"В связи [с пандемией] ICAO сочла необходимым как можно скорее подготовить новое руководство в этой области, с тем чтобы страны, которые мы поддерживаем, могли продолжать эффективно обеспечивать координацию, сотрудничество и связь для сохранения максимально возможного уровня безопасности, продолжая при этом выполнять полеты, имеющие критически важное значение", - цитирует пресс-служба организации генерального секретаря ICAO Фан Лю.

Отмечается, что новое руководство для национальных авиационных регулирующих органов и ведомств гражданской авиации было подготовлено при поддержке авиационных специалистов, работающих в Группе экспертов ICAO по управлению безопасностью полетов. В пресс-службе добавили, что в ближайшее время ICAO подготовит соответствующие письма государствам с призывом воспользоваться этим новым руководством. Кроме того, 14 мая организация проведет бесплатный интерактивный вебинар для презентации нового руководства.

Ранее ICAO призвала все страны, входящие в это объединение, к более тесному сотрудничеству в связи с пандемией коронавируса. По прогнозу организации, к декабрю 2020 года поток пассажиров, передвигающихся с помощью авиатранспорта, может уменьшиться на 1,5 млрд человек в сравнении с обычными показателями до начала пандемии.

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Пандемия коронавируса нового типа
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