Эксперт связал рост цен на лимоны и чеснок в 2020 году с увеличением спроса на них

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Увеличение цен на лимоны и чеснок в России в 2020 году связано с возросшим спросом на них. Об этом сообщил директор Национального союза производителей плодов и овощей Михаил Глушков, слова которого приводит пресс-служба Минсельхоза.

"По данным плодоовощного союза, цены на основные виды овощей и фруктов в 2020 году по отношению к аналогичном периоду 2019 года изменились разнонаправленно. Так, лимоны, чеснок и яблоки выросли в стоимости на 22%, 61% и 10% соответственно. Основной рост цен на лимоны и чеснок обоснован значительным ростом их потребления", - сказал он.

По его словам, увеличение цен на яблоки связано в основном с тем, что весной собственные запасы плодов в РФ заканчиваются, и на рынок поступает импортная продукция, подорожавшая из-за девальвации рубля.

При этом значительное количество овощей и плодов подешевели по отношению к аналогичным показателям прошлого года. Так, цены снизились на капусту, картофель, лук, морковь и огурцы на 10-40%, добавил он.

По данным Росстата, стоимость лимонов в РФ в апреле выросла в 2,5 раза, чеснока - на 25,7%.