Минэкономразвития предложило предоставить кредиты дочерним компаниям системообразующих

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Минэкономразвития предлагает предоставить дочерним компаниям системообразующих предприятий кредиты до 3 млрд рублей с учетом общего размера кредита для всех аффилированных лиц. Об этом в четверг сообщается на сайте министерства.

"Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства РФ, обеспечивающий возможность кредитования дочерних компаний системообразующих организаций. Такие кредиты могут быть выданы на сумму до 3 млрд рублей с учетом общего размера кредита для всех аффилированных лиц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект постановления находится на рассмотрении правительства.

В Минэкономразвития указали, что дочерним признается общество, если системообразующее предприятие в силу преобладающего участия в его уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

"В постановление заложен возможный сценарий изменения размера ключевой ставки. Так, в связи с недавним ее снижением с 6 до 5,5 % фактически увеличивается и установленный лимит в 400 млрд рублей помощи системообразующим компаниям в рамках субсидируемых государством 24 млрд рублей", - отмечают в Минэкономразвития. Кроме того, предложено расширить целевой перечень расходования заемных средств. Они могут быть направлены на оплату налогов, сборов и иных платежей.

"Системообразующие организации часто полагаются на разветвленную сеть дочерних компаний. Предложенные изменения позволят минимизировать бюрократические издержки и оказать поддержку там, где она необходима", - считает замминистра экономического развития Илья Торосов, слова которого приводятся в сообщении.