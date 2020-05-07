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Пандемия коронавируса нового типа

В Вологодской области с 12 мая начнут работать все промышленные предприятия и 80% МСБ

Они возобновят работу с соблюдением мер санитарного режима и социального дистанцирования

ТАСС, 7 мая. Власти Вологодской области разрешили с 12 мая возобновить работу всем промышленным предприятиям региона и 80% предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ), которые прерывали свою работу из-за пандемии. Об этом заявил глава Вологодской области Олег Кувшинников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

"Принято решение с 12 числа запустить в работу все промышленные предприятия и 80% предприятий малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей с соблюдением мер санитарного режима и социального дистанцирования. Мы поэтапно начинаем вводить в работу предприятия, которые оказывают значительное влияние на экономику нашего региона", - сказал Кувшинников.

Ранее Кувшинников заявлял о своем намерении разрешить работу всем предприятиям, но при условии жесткого соблюдения режима самоизоляции, масочного режима, и всех санитарно-эпидемиологических требований.

По информации оперативного штаба региона, в Вологодской области на утро четверга выявлено 12 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, общее число заболевших составляет 253 человека, выздоровело всего 105 человек, два человека умерло.

Теги
РоссияВологодская областьПандемия коронавируса нового типа
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