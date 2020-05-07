В Вологодской области с 12 мая начнут работать все промышленные предприятия и 80% МСБ

ТАСС, 7 мая. Власти Вологодской области разрешили с 12 мая возобновить работу всем промышленным предприятиям региона и 80% предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ), которые прерывали свою работу из-за пандемии. Об этом заявил глава Вологодской области Олег Кувшинников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

"Принято решение с 12 числа запустить в работу все промышленные предприятия и 80% предприятий малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей с соблюдением мер санитарного режима и социального дистанцирования. Мы поэтапно начинаем вводить в работу предприятия, которые оказывают значительное влияние на экономику нашего региона", - сказал Кувшинников.

Ранее Кувшинников заявлял о своем намерении разрешить работу всем предприятиям, но при условии жесткого соблюдения режима самоизоляции, масочного режима, и всех санитарно-эпидемиологических требований.

По информации оперативного штаба региона, в Вологодской области на утро четверга выявлено 12 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, общее число заболевших составляет 253 человека, выздоровело всего 105 человек, два человека умерло.