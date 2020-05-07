Правительство РФ может получить право вводить особые правила отмены брони в отелях при ЧС

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Правительство РФ может получить право устанавливать в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций особые условия возврата денежных средств потребителям за отмененные бронирования в гостиницах. Соответствующий законопроект 7 мая одобрен правительством РФ и внесен в Госдуму.

"Правительство Российской Федерации при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части вправе установить особенности отмены либо переноса бронирования места в гостинице или ином средстве размещения в отношении порядка, сроков и условий возврата заказчикам (потребителям) денежных сумм, уплаченных ими при бронировании", - говорится в проекте документа.

Возврат туров

Правительство также может получить право в случае чрезвычайной ситуации разрешать туроператорам не возвращать туристам денежные средства за отмененные туры, а предоставлять гарантию равнозначного путешествия в будущем.

В частности, такая возможность может появиться у правительства в случае угрозы чрезвычайной ситуации либо ее наступления, в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ либо на ее части. Кроме того, такая схема может быть задействована при принятии другой страной решения об ограничении въезда туристов или при возникновении в другой стране угрозы жизни и здоровью туристов, опасности причинения вреда их имуществу.

В перечисленных ситуациях "правительство РФ <…> вправе принять решение о приостановлении на установленный им срок обязанности туроператора по возврату туристам и (или) иным заказчикам уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм при условии предоставления таким туроператором туристам и (или) иным заказчикам туристского продукта обязательства об обеспечении предоставления им в установленный срок равнозначного туристского продукта", говорится в законопроекте.

Возврат билетов на на самолет, поезд и другой транспорт

Правила возврата стоимости билетов на самолет, поезд и другой транспорт могут быть изменены при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Законопроект устанавливает в том числе изменения в Воздушный кодекс, Кодекс торгового мореплавания, Кодекс внутреннего водного транспорта и в Устав железнодорожного транспорта.

Как следует из документа, при введении режима повышенной готовности или режима ЧС, например, авиаперевозчики смогут "установить <….> особенности исполнения договора воздушной перевозки пассажира, в том числе право перевозчика в одностороннем порядке изменить условия такого договора или отказаться от его исполнения и возвратить уплаченную за воздушную перевозку пассажира провозную плату в порядке и сроки, установленные правительством РФ".

Аналогичные изменения вносятся в части железнодорожного, морского и внутреннего водного транспорта.

Ранее ряд авиакомпаний уже заявили о желании узаконить ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты. Более того, профильная Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта выступала с похожей инициативой, объясняя такую необходимость недостатком у авиакомпаний свободных денежных средств. Авиакомпании тратят больше средств на возвраты, чем получают от новых продаж, поясняли в АЭВТ.

Уже несколько авиакомпаний ввели систему ваучеров и сертификатов на перелет вместо прямого возврата средств за авиабилеты. Так, например, "Аэрофлот" (также осуществляет продажу билетов на рейсы "России") ввел сертификаты в качестве инструмента компенсации за отмену перелетов из-за пандемии коронавируса. "Победа" не стала возвращать клиентам средства напрямую, вернув их только на счет в личном кабинете пассажиров (с возможностью использовать их позже для покупки авиабилета). Второй крупнейший в России авиаперевозчик - авиакомпания S7 - уже давно практикует выдачу ваучеров. Но это только опция, которую пассажир может выбрать по своему желанию.