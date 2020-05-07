В Думу внесли законопроект об автоматическом продлении ряда лицензий

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается расширить перечень сфер, на которые распространится автоматическое продление лицензий. Документ опубликован в базе данных Госдумы.

"Законопроектом предлагается расширить перечень сфер, на которые будет распространяться принцип "лицензия автоматом", - говорится в пояснительной записке.

Инициатива включена в пакет поддержки экономики, подготовленный Минэкономразвития "в целях обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19", указывается в материалах к документу.

В тексте пояснительной записки отмечается, что предлагается автоматически продлить аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, ряд разрешений в сфере туризма (свидетельств о классификации гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, аттестатов об аккредитации организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей). Кроме того, законопроектом предлагается продление срока действия разрешений на осуществление деятельности такси.

Также предложено продлить аттестации аварийно-спасательных служб и сроки действия разрешительных документов в области охраны окружающей среды. Согласно законопроекту, могут продлить сроки действия результатов проведения специальной оценки условий труда и сертификатов экспертов на право выполнения работ по специальной оценке условий труда.

В пресс-службе Минэкономразвития сообщили, что продление действия ряда разрешений в сфере туризма, срок которых истекает в 2020 году, коснется 1 515 гостиниц и высвободит им 75,8 млн рублей. Кроме того, продление срока действия результатов проведения специальной оценки условий труда, который истекает в период с апреля по сентябрь 2020 года, затронет около 32 тыс. результатов. По данным Минэкономразвития, продление срока действия разрешений на осуществление деятельности такси коснется около 450 тыс. таких разрешений.