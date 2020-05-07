Глава СОЖТ сообщил о необходимых мерах поддержки операторов грузовых вагонов

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Председатель президиума Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) Игорь Ромашов обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложениями о мерах поддержки операторов грузового подвижного состава, сообщил ТАСС источник в организации.

В своем выступлении глава Союза рассказал о необходимости снизить или отменить платежи за простой грузовых вагонов, которые оказались невостребованными в связи с падением погрузки. По его словам, на железнодорожных путях простаивают более 150 тыс. невостребованных вагонов.

"Соответственно, мы за каждый день простоя платим платежи. Поэтому хотелось бы, чтобы эти платежи нам тоже как-то либо снизили, либо отменили на время", - рассказал в своем выступлении Ромашов.

По оценкам СОЖТ, в 2020 году эта мера позволит отрасли компенсировать 6,7 млрд рублей.

Также глава Союза предложил стимулировать переориентацию грузопотоков с Восточного направления на Южные и Северо-Западные порты. Эта мера поспособствует повышению эффективности перевозок и равномерному распределению нагрузки на сети.

Ромашов попросил дать соответствующие поручения правительству и Министерству транспорта РФ.

Кроме того, в завершении своего выступления, глава СОЖТ обратился к Путину с просьбой ввести мораторий в сфере технической политики на решения, влекущие рост стоимости содержания вагонов.

"<...> в завершении своего выступления, просили бы Вас, уважаемый Владимир Владимирович, поддержать предложения Союза операторов железнодорожного транспорта и не вводить в 2020-2021 годах новые требования к подвижному составу в эксплуатации, влекущие увеличение стоимости содержания вагона", - предложил Ромашов.

Союз операторов железнодорожного транспорта объединяет сегодня 32 крупнейших компаний с общим парком вагонов 800 тыс. единиц из общего рабочего парка в 1 млн 180 тыс. Вагоны членов СОЖТ обеспечивают 70% всего грузооборота по железной дороге.