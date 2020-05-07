General Motors, Ford и Fiat Chrysler возобновят производство в Мичигане 18 мая

НЬЮ-ЙОРК, 7 мая. /ТАСС/. Автомобилестроительные гиганты General Motors ("Дженерал моторс"), Ford ("Форд") и Fiat Chrysler ("Фиат Крайслер") с 18 мая начнут возобновлять работу своих заводов в американском штате Мичиган, приостановленную из-за распространения нового коронавируса. Об этом заявила в четверг губернатор штата Гретчен Уитмер на пресс-конференции, которая транслировалась в "Фейсбуке".

"Три крупных автопроизводителя по договоренности с Объединенным профсоюзом рабочих автопромышленности начнут постепенно возобновлять работу с 18 мая. Сначала они будут работать на 25% мощностей, а потом постепенно увеличат этот показатель", - сказала Уитмер. Многие заводы General Motors, Ford и Fiat Chrysler находятся в Мичигане.

Губернатор отметила, что большая часть предприятий обрабатывающей промышленности в штате возобновит работу с 11 мая. "Мы еще не преодолели трудный этап, но это важный шаг вперед", - пояснила она. Уитмер заверила, что штата будут тщательно контролировать соблюдение мер социального дистанцирования на производстве. Губернатор уточнила, что предписание для жителей Мичигана не покидать свои дома без необходимости продлено до 28 мая.

Представители General Motors, Ford и Fiat Chrysler 18 марта заявили о приостановке производства в Северной Америке из-за эпидемии. Руководство автогигантов подчеркивало, что до возобновления работы заводов сотрудники будут получать пособия по безработице и выплаты от компаний.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,24 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 74,8 тыс. инфицированных умерли.