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Хайнань в 2020 году планирует поставить на рынки 90 тыс. тонн "вулканических" фруктов личи

Как сообщили в местной администрации, в 2020 году ожидается богатый урожай этой сельскохозяйственной культуры

ХАЙКОУ /Китай/, 8 мая. /ТАСС/. Административный центр южнокитайской провинции Хайнань город Хайкоу в текущем году планирует поставить на рынки порядка 90 тыс. тонн "вулканических" фруктов личи - особого сорта тропических плодов, произрастающих только на острове. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Как уточнила администрация региона, в текущем году ожидается богатый урожай этой сельскохозяйственной культуры, выращиваемой в зоне небольших потухших вулканов на севере Хайнаня. Для популяризации фруктов, покрытых твердой оболочкой с небольшими шипами, мэр Хайкоу Дин Хуэй в режиме онлайн-трансляции недавно провел рекламную акцию, в результате которой потребители за сутки купили более 1,5 тыс. тонн "вулканических" личи.

"Хайнань - одно из мест, где испокон веков выращиваются личи. Это одна из важных отраслей сельского хозяйства, способствующих повышению благосостояния местных крестьян и реализации общенациональной программы по борьбе с бедностью", - подчеркнул мэр.

Хайнаньский сорт личи произрастает на вулканической почве в гористой местности Яншань к югу от Хайкоу и считается самым редким в мире. Плоды поспевают на деревьях, возраст многих из которых составляет порядка 300 лет. В этом районе обитают пчелы, которые собирают мед из цветков личи. Считается, что этот продукт с кисловатым привкусом способствует выводу из организма токсинов, улучшает пищеварение, повышает аппетит и иммунитет, помогает избавиться от бессонницы.

На Хайнане насчитывается более 100 потухших вулканов, из них 86 довольно крупные. Эти геологические образования находятся в северной части острова - в районе Хайкоу, близ городов Вэньчан, Даньчжоу и Цюнхай, а также в уездах Динъань, Чэнмай и Линьгао.

Теги
КитайХайнань
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