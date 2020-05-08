Онлайн-торговля в Москве увеличила товарооборот за март на 38%

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Товарооборот предприятий столичного рынка онлайн-торговли в марте составил 16 млрд рублей, что на 38,2% больше, чем в феврале. Это почти половина от общего оборота за первый квартал 2020 года, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"Московский рынок онлайн-торговли активно развивается. С марта 2019 года ее объемы выросли на 6,8% и сейчас составляют практически четверть от всего российского рынка интернет-торговли - 24%. А в марте 2020 года товарооборот онлайн-торговли столичных предприятий составил 16 млрд рублей, что на 38,2% больше, чем в феврале. Это почти половина от общего оборота за первый квартал 2020 года", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Кирилла Пуртова, с начала апреля традиционные сетевые ретейлеры продуктовых и непродуктовых товаров развернули масштабные программы онлайн-продаж и доставки в столичном регионе. Исходя из последних статистических данных, среднесуточный оборот предприятий розничной торговли за неделю с 20 по 26 апреля достиг 5,4 млрд рублей, что на 5,6% больше, чем неделей ранее.

Также предприятия малого и среднего бизнеса могут воспользоваться специальной субсидией на продвижение продукции через торговые интернет-площадки и онлайн-сервисы доставки еды.

Благодаря мерам поддержки, утвержденным мэром Москвы Сергеем Собяниным, розничная торговля продолжает адаптироваться к ограничениям, связанным с пандемией коронавируса, в том числе развивая сферу онлайн-продаж.