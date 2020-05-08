Неверов предложил Набиуллиной дать рекомендации по пересчету ОСАГО для перевозчиков

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов обратился к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой дать рекомендации участникам страхового рынка по перерасчету стоимости ОСАГО и страхования гражданской ответственности перевозчиков из-за приостановки их деятельности в условиях пандемии, сообщает пресс-служба фракции в пятницу.

"В мой адрес обратились предприниматели из Смоленской области с просьбой обеспечить возможность перерасчета страхования ОСАГО и страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров за неиспользованный период из-за фактической остановки деятельности в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции. Прошу вас рассмотреть данное предложение и по возможности дать соответствующие рекомендации участникам страхового рынка", - говорится в тексте обращения.

По словам Неверова, такие действия будут справедливыми и помогут предпринимателям в сфере транспорта в период восстановления после снятия ограничительных мер.

Кроме того, депутат направил другие предложения смоленских предпринимателей члену президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ, первому вице-спикеру Госдумы Александру Жукову ("Единая Россия") и главе думской комиссии по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса Дмитрию Сазонову ("Единая Россия"). "Это предложения по расширению списка поддерживаемых отраслей, значительным налоговым послаблениям, отмене штрафов и снижению процентных ставок, большей цифровизации и возможности оказания государственных услуг для бизнеса в удаленном режиме и многим другим направлениям", - приводит слова Неверова пресс-служба.